Студеникин о развитии Абхазии: нужно делать ставку на укрепление внутреннего единства

По мнению политолога, главным фактором развития Абхазии стала победа как военная, так и политическая.

"Это основной фактор, который определял и определяет, и надеемся, будет определять в ближайшие десятилетия наше существование. Конечно, развитие было непростым. Тут играет роль ряд факторов. Это и геополитическое положение, и сами процессы становления государственности, которые легкими не бывают. Мы говорим о восстановлении государственности, но прекрасно понимаем, что исторически верно это восстановление, но самостоятельной практики созидания у нас не было давно. Поэтому на ходу приходилось создавать какие-то механизмы, смотреть, что прижилось, что не очень. Но главным и основным моментом, о чем мы всегда должны помнить и развивать это, остается именно ратный подвиг наших старших и всего многонационального народа Абхазии. Люди показали единство. К сожалению, из-за ряда событий, из-за бытовых вопросов эти вещи иногда теряются. Но та сила, та мощь, которая была продемонстрирована вне зависимости даже от количественного состава, а именно сила духа нашего народа, должна развиваться, укрепляться. Для этого должны быть шаги, предпринимаемые постоянно", — сказал Студеникин.

Политолог подчеркнул, что если делать ставку на внутреннее единство, если его укреплять, то даже небольшая по территории и населению Абхазия сможет продемонстрировать готовность себя защищать и оборонять.



