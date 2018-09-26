16:35 26 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.76
  • EUR77.38
Поиск
Александр Студеникин
© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин о развитии Абхазии: нужно делать ставку на укрепление внутреннего единства

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия: победить войну (40)
1610

Чем обусловлено послевоенное развитие Абхазии и какие факторы сыграли в этом ключевую роль, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Студеникин.

По мнению политолога, главным фактором развития Абхазии стала победа как военная, так и политическая.

"Это основной фактор, который определял и определяет, и надеемся, будет определять в ближайшие десятилетия наше существование. Конечно, развитие было непростым. Тут играет роль ряд факторов. Это и геополитическое положение, и сами процессы становления государственности, которые легкими не бывают. Мы говорим о восстановлении государственности, но прекрасно понимаем, что исторически верно это восстановление, но самостоятельной практики созидания у нас не было давно. Поэтому на ходу приходилось создавать какие-то механизмы, смотреть, что прижилось, что не очень. Но главным и основным моментом, о чем мы всегда должны помнить и развивать это, остается именно ратный подвиг наших старших и всего многонационального народа Абхазии. Люди показали единство. К сожалению, из-за ряда событий, из-за бытовых вопросов эти вещи иногда теряются. Но та сила, та мощь, которая была продемонстрирована вне зависимости даже от количественного состава, а именно сила духа нашего народа, должна развиваться, укрепляться. Для этого должны быть шаги, предпринимаемые постоянно", — сказал Студеникин.

Политолог подчеркнул, что если делать ставку на внутреннее единство, если его укреплять, то даже небольшая по территории и населению Абхазия сможет продемонстрировать готовность себя защищать и оборонять. 


Темы:
Абхазия: победить войну (40)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Александр Студеникин, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Риге
Бамбино и Сфинксы, пушистые и короткошерстные: выставка кошек в Риге
Пуск сверхзвуковой ракеты комплекса Бастион в Арктике
Учения ракетчиков в Арктике: морские силы противника уничтожены
Салют
План мероприятий ко Дню освобождения города Сухум

Соцсети

Sputnikabkhazia