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Руслан Габлия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Габлия о скульптуре Мушни Хварцкия: вложил в нее образ восставшего народа

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О скульптуре Мушни Хварцкия, ставшей первой для художника Руслана Габлия, автор работы рассказал в интервью Sputnik Абхазия.

Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"  открылась сегодня в Центральном выставочном зале Сухума.  

Главный художник Сухума Руслан Габлия представил на выставке картины военного времени, но, по его словам, самым ценным экспонатом для него стал бюст героя Абхазии Мушни Хварцкия. 

"Для меня Мушни Хварцкия — олицетворение победы абхазского народа. Этот скромный, молчаливый и спокойный человек внес неоценимый вклад в победу. Признаюсь, мне было очень тяжело передать весь его образ. Для меня личность Мушни Хварцкия в первую очередь выражает образ восставшего абхазского народа. Когда я его лепил, перед глазами была вся масса, восставшая против врага.  Надеюсь, мне удалось достойно передать весь масштаб личности Мушни Хварцкия", — сказал художник.

Выставка "Война и мир в творчестве абхазских художников"  будет работать в Центральном выставочном зале Сухума до 10 октября. 


Теги:
скульптуры, Мушни Хварцкия, Абхазия


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