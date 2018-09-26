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Джамбул Жордания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жордания о работе в РУСДРАМе: жадный, сыграю даже эпизодическую роль

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О работе в театре и о том, какие роли сложнее исполнять, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал "лучший исполнитель мужской роли", по мнению зрителей 37 театрального сезона РУСДРАМа, актер Джамбул Жордания.

"Для меня все интересно, я очень жадный на роли. Я жадный, если даже это будет эпизодическая роль. Я с удовольствием пойду, сыграю, если это хороший материал. А дальше, что это, драма или комедия, значения для меня не имеет. Мне важно, чтобы от этого была польза для зрителя. Многие думают, что комедию легко играть, но это не просто вышел, насмешил и ушел, а ведь весь смысл нужно донести до зрителя", — рассказал Жордания в эфире радио Sputnik Абхазия.

Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандер завершил 37 театральный сезон во вторник 25 сентября показом спектакля "Три высокие женщины" и подведением итогов зрительского голосования. Джамбул Жордания стал обладателем номинации "Лучший исполнитель мужской роли" в сезоне. 

Теги:
Русский театр драмы Абхазии, Сухум, Абхазия


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