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Денис Соломко
© Sputnik Амра Амичба

Соломко о войне: воровали снаряды у грузин, хотелось помочь нашим

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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (19)
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Своими детскими воспоминаниями об Отечественной войне народа Абхазии в эфире радио Sputnik Абхазия поделился житель Очамчыры Денис Соломко.

Денису Соломко, когда началась война, было девять лет, он вместе с родителями находился в Очамчыре. Вспоминая этот день, Денис сказал, что это был самый жуткий день в его памяти.

"Напротив Очамчырской школы были грузинские позиции. Мы с дворовыми пацанами бегали туда, мы думали, чем можем помочь нашему фронту, и мы у грузин воровали артиллерийские снаряды, ну те, которые могли утащить. Мы считали, что так мы сможем помочь нашим. Грузинские солдаты периодически постреливали, мы думали, что они стреляют в нас, это придавало значимости нашим действиям, а они просто стреляли в воздух", — делится своими детскими воспоминаниями Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (19)
Теги:
воспоминания, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


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