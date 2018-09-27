Соломко о войне: воровали снаряды у грузин, хотелось помочь нашим

Денису Соломко, когда началась война, было девять лет, он вместе с родителями находился в Очамчыре. Вспоминая этот день, Денис сказал, что это был самый жуткий день в его памяти.

"Напротив Очамчырской школы были грузинские позиции. Мы с дворовыми пацанами бегали туда, мы думали, чем можем помочь нашему фронту, и мы у грузин воровали артиллерийские снаряды, ну те, которые могли утащить. Мы считали, что так мы сможем помочь нашим. Грузинские солдаты периодически постреливали, мы думали, что они стреляют в нас, это придавало значимости нашим действиям, а они просто стреляли в воздух", — делится своими детскими воспоминаниями Соломко в эфире радио Sputnik Абхазия.