Гуния об освобождении Сухума: в тот миг не думали, что хватит трех дней дойти до Ингура

"Мы в Сухум входили со стороны Обезьяньего питомника. Обстрел города продолжался довольно долго. С улицы 4 Марта мы обстреливали здание Совета Министров, где засели боевики. Мы его подожгли. И через короткое время, когда уже наши силы подошли к Совмину со стороны Универсама, мы все объединились, вышли на Красный мост. Тогда уже было понятно, что город освобожден. Я был на БМП. Шла пехота, мы ее прикрывали, подавляли огневые позиции врага. Бои в городе были интенсивные. Насколько я помню, свободно передвигаться по городу мы могли уже к часам пяти-шести.

Следы боев были практически на каждом доме. Многие здания горели, горел Совмин, очень сильно коптил. Это центр города, поэтому, как я помню, самый основной бой развернулся у Совмина. После того как Совмин мы подожгли, фактически город сдался.

Мы поняли, что город освобожден, после того как услышали автоматные очереди, когда наши начали стрелять вверх. Была огромная радость, что мы зашли в город, что мы смогли это сделать. Единственное, была мысль в голове о том, что мы только город вязли, а сколько еще территории нужно освободить, когда эта война закончится. Нам казалось, что это будет продолжаться намного дольше, чем три дня, которых нам хватило, чтобы дойти до Ингура", — вспоминает Илья Гуния.

27 сентября 1993 года была освобождена столица Абхазии город Сухум. Второй армейский корпус грузинской армии был разбит. Государственный флаг Республики Абхазия водрузили на здании Совмина.



