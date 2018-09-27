Рар: Турция для Германии барьер на пути беженцев в Европу

"Между Турцией и Германией есть целый ряд проблем, и встреча Эрдогана с Меркель, должна помочь убрать эти проблемы с повестки дня. Для Германии Турция является важным стратегическим партнером, страной, которая держит на замке потоки беженцев из Сирии Афганистана в Евросоюз. За это Турция получает большое вознаграждения, помощь от Германии и Европейского союза. Это партнерство нельзя ставить под вопрос. Если Турция откажется держать на замке двери в ЕС, тогда произойдет массовый наплыв мигрантов, что приведет к политическим турбулентностям не только Германии, но и во всем Евросоюзе. Потому, политики вынуждены между собой торговаться и говорить", — сказал Рар.

Президент Турции Таийп Эрдоган посетит Германию по приглашению ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера 27-29 сентября с государственным визитом, в ходе которого обсудит с ним и канцлером ФРГ Ангелой Меркель двусторонние и международные проблемы, прежде всего, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.