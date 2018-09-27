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Александр Рар
© Sputnik/ Михаил Воскресенский

Рар: Турция для Германии барьер на пути беженцев в Европу

Радио
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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал государственный визит президента Турции Таийпа Эрдоган в Германию.

"Между Турцией и Германией есть целый ряд проблем, и встреча Эрдогана с Меркель, должна помочь  убрать эти проблемы с повестки дня. Для Германии Турция является важным стратегическим партнером, страной, которая держит на замке потоки беженцев из Сирии Афганистана в Евросоюз. За это Турция получает большое вознаграждения, помощь от Германии и Европейского союза. Это партнерство нельзя ставить под вопрос. Если Турция откажется держать на замке двери в ЕС, тогда произойдет массовый наплыв мигрантов, что приведет к политическим турбулентностям  не только Германии, но и во всем Евросоюзе.  Потому, политики вынуждены между собой торговаться и говорить", — сказал Рар.

Президент Турции Таийп Эрдоган посетит Германию по приглашению ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера 27-29 сентября с государственным визитом, в ходе которого обсудит с ним и канцлером ФРГ Ангелой Меркель двусторонние и международные проблемы, прежде всего, ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом и нелегальной миграцией.

Теги:
беженцы, Реджеп Эрдоган, Турция, Россия


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