18:08 28 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Корреспондент Sputnik Бадри Есиава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Есиава о репетиции парада Победы в Сухуме: такое не часто увидишь

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Журналист Sputnik Абхазия Бадри Есиава наблюдал за генеральной репетицией парада Победы в Сухуме в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

"Было довольно интересно, красиво и масштабно. Так масштабно День Победы у нас отмечается нечасто, только в юбилейные годы. К 25-летию Победы подошли очень ответственно и серьезно. До полутора тысяч военнослужащих будут участвовать в параде Победы, задействовано более ста единиц военной техники и вооружения. Журналистам удалось присутствовать на генеральной репетиции парада, для меня это очень большая удача. Я наблюдал за тем, как простые граждане наблюдали за этим действием издалека, им нельзя было приближаться к площади Свободы, а нам, журналистам, "из-за кулис" можно было наблюдать за происходящим. Больший интерес у меня вызвала военная техника", — рассказал Есиава. 

Подробности слушайте в подкасте. 

30 сентября в 10:30 в Сухуме на площади Свободы пройдет торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, после чего в 11:00 на площади Свободы состоится военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости.




Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя в объективе: Октоберфест и вулкан Анак-Кракатау
Рок войны: баллады о победе спели в День освобождения Сухума
Рок войны: баллады о Победе спели в День освобождения Сухума
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia