Есиава о репетиции парада Победы в Сухуме: такое не часто увидишь

"Было довольно интересно, красиво и масштабно. Так масштабно День Победы у нас отмечается нечасто, только в юбилейные годы. К 25-летию Победы подошли очень ответственно и серьезно. До полутора тысяч военнослужащих будут участвовать в параде Победы, задействовано более ста единиц военной техники и вооружения. Журналистам удалось присутствовать на генеральной репетиции парада, для меня это очень большая удача. Я наблюдал за тем, как простые граждане наблюдали за этим действием издалека, им нельзя было приближаться к площади Свободы, а нам, журналистам, "из-за кулис" можно было наблюдать за происходящим. Больший интерес у меня вызвала военная техника", — рассказал Есиава.

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30 сентября в 10:30 в Сухуме на площади Свободы пройдет торжественное шествие ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, после чего в 11:00 на площади Свободы состоится военный парад, посвященный 25-летию Дня Победы и Независимости.



