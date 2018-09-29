Акбутин об истериках ребенка на улице: проверяет границы дозволенного

Психолог Ильдар Акбутин посоветовал родителям не отчаиваться, если малыш ведет себя несносно на улице. Главное, по мнению эксперта, – это любовь и спокойствие.

В эфире радио Sputnik Кыргызстан Ильдар Акбутин рассказал, что к нему обратилась мать полуторагодовалого мальчика, которая пожаловалась на неуправляемое поведение сына на улице. Он дал ей и остальным мамам несколько советов.

"Возможно, находясь с сыном дома, вы главным образом занимается бытовыми делами, и ребенку просто "не хватает" мамы. Поэтому на улице малыш пытается добиться максимального внимания. Кроме того, вероятно, сын проверяет границы дозволенного и то, насколько он может управлять вами. Постарайтесь дома "насытить" малыша общением и взаимодействием с вами. А столкнувшись с капризами на прогулке, попробуйте отвлечь его внимание, "переключить" на какую-нибудь игру или занятие. Например, предложите догонять друг друга или мячик, вместе нести сумку или бежать, взявшись за руки", — сказал психолог.

Он отметил, что главное для родителя, ребенок которого пытается манипулировать им с помощью истерик, — не отчаиваться. Спокойное и уверенное поведение взрослого поможет малышу легче воспринять любой отказ.



