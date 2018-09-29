Коротченко о поставках С-300 в Сирию: значит российская ПВО лучшая в мире

"Для России важно укрепление потенциала противовоздушной обороны Сирии. Именно Израиль несет ответственность за гибель российского самолета Ил-20, именно безответственные провокационные действия израильских ВВС, которые прикрылись, как щитом, нашим самолетом-разведчиком, привели к этой трагедии. Потому принципиальное политическое решение принято. Безусловно, Израиль провокационно отреагировал на эту новость, заявив о том, что будет продолжать наносить удары по объектам на территории Сирии. Я хочу сказать, поставка С-300 означает новую реальность, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из лучших в мире. Это объективно вытекает из того огромного потенциала, которым обладают российские разработчики и производители данных систем. В данном случае поставки С-300 означают очень серьезное усиление возможности сирийской ПВО", — сказал Коротченко.

Если поставка российской ПВО С-300 Сирии будет использована для поддержки баланса сил между САР и Израилем, то такое решение пойдет на пользу всем арабским странам, заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии систему С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.