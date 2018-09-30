Килба: выживший в войне народ Абхазии заслуживает процветания на своей земле

"Да, на сегодняшний день есть сложности политические, социальные и ряд вопросов, которые не решены. Но я хочу сказать, у нас есть, кем и чем гордиться. В новейшей истории победа добыта в сложнейших условиях с колоссальными потерями мужественных и стойких парней. Я хочу сказать, что мы должны ценить, как и свою победу, так и друг друга, как бы нам сложно ни было. Самое главное, что я желаю своему народу, чтобы такая история с нами не повторялась. К великому сожалению, наш народ за все века, времена своего существования воевал. Даже в новейшей истории нам пришлось защищать свою землю, свою страну, свой народ. Эта война была не просто за захват территории, а обозначала полное уничтожение народа и нации. Мы выжили в той сложнейшей ситуации. Наш народ заслуживает процветания, уюта и комфорта на своей земле. И это все должны делать мы, за нас никто не сделает. Мы не должны ждать милости от кого бы то ни было, в том числе и от своих партнеров и друзей. Это прекрасно, что они есть, но основную лепту в улучшение собственной жизни, процветание, должны сами внести", — сказал Килба.

Сегодня 25 годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов. 413 дней длилась война. С абхазской стороны в этой войне участвовало до 12 тысяч человек. Из них более 2700 человек погибло, свыше 5000 получили ранения. На помощь народу Абхазии пришли добровольцы с Северного Кавказа, Юга России, разных российских городов. В защите своей исторической Родины принимали активное участие и представители зарубежной абхазской диаспоры. К вечеру 30 сентября 1993 года абхазские войска, успешно развивая наступление по всему фронту, вышли к реке Ингур на государственную границу с Грузией и водрузили Знамя Победы.