Доброволец Мирзоев: чувство протеста и зов крови привели нас в Абхазию

"Один из наших политических лидеров Муса Шанибов как-то озвучивал факторы добровольческого движения, их несколько. Один русский генерал сказал: "У вас очень чистая, морально-нравственная молодежь".

Кавказцам присуще чувство справедливости. Мы не любим, когда сильный притесняет слабого. На Кавказе сила уважается, но она должна сопровождаться благородством и справедливостью. И когда происходит несправедливость, вызывает чувство протеста. Это одна из причин. А другая причина, это то генетическое родство, то, что называется зовом крови. Это тоже сработало. И не менее важно общее стремление всех северокавказцев к свободе и независимости.

Наши базовые этнические черты, чем мы гордимся и дорожим, они сформировались тысячелетиями в условиях независимого существования. Мы попадали под влияния империй, подвергались завоеваниям и войнам, но под чужим господством жили не больше двух-трех поколений. Это чувство свободы и независимости, а также шанс, который появился у абхазского народа, он не только черкесам Северного Кавказа, но и всему Северному Кавказу дал надежду, что если этот прецедент состоится, то это будет доказательством того, что любой, даже самый маленький народ, может быть самостоятельно решать свою судьбу, развиваться. С этой надеждой люди шли, помогали. Это была война не только абхазского народа, но и всех народов Северного Кавказа, у которых в крови стремление к свободе и независимости", — отметил Мирзоев.