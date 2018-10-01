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Первый вице-премьер Шамиль Адзынба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Война от первого лица: Адзынба рассказал, кто водрузил Знамя Победы на Ингуре

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Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (29)
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Герой Абхазии Шамиль Адзынба в эфире радио Sputnik рассказал о том, кто водрузил Знамя Победы на границе по реке Ингур в 1993 году.

"У нас в экипаже был молодой Ачандарский парень Малхаз Хагба. К сожалению, он несколько лет тому назад покинул нас из-за болезни. У него была мечта повесить абхазский флаг на Ингуре. Нашел флаг, обернул его вокруг себя. Но, к сожалению, в селе Шрома (Гума)  он был серьезно ранен, потерял ногу выше колена. Когда его везли в госпиталь, он снял с себя флаг и передал нам, своему экипажу БМП-99. Это механик Робик Когония, Рафаэль Ампар и я. Нам посчастливилось дойти до Ингура. Это было 30 сентября, примерно в восемь вечера. Площадь вся была завалена техникой убегавших грузин. К утру ее расчистили. Рано утром 1 октября мы решили повесить этот флаг, переданный Малхазом Хагба. Мы подогнали машину прямо к стеле, но не смогли дотянуться до нее. Рядом был экипаж БМП-88, наши боевые друзья Батал Блабба, Дазмир Шамба, Илья Гуния. Я попросил ребят помочь нам, и мы совместными усилиями водрузили флаг. В это же время на посту ГАИ, где стоит вышка, наш боевой товарищ, танкист Гена Смыр повесил знамя бригады. Оно висело несколько часов, а затем сняли и передали в бригаду, потому что по военным законам, оно не могло  висеть там. Есть кадры, как БМП вращается на границе, была радость. Я хочу сказать, что не надо искать того, кто повесил флаг на границе. Повесил воин Вооруженных сил Республики Абхазия. Это общие усилия всей Абхазской армии, Западного и Восточного фронтов. Экипажи БМП-88 и БМП-99 реализовали мечту нашей Абхазской армии на реке Ингур", — сказал Адзынба.

Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (29)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Шамиль Адзынба, Абхазия


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