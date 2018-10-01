Акаба: доверие Абхазии к России вернулось после прихода к власти Путина

Как менялся уровень доверия в абхазском обществе к России после Отечественной войны 1992-1993 годов и когда настал переломный момент, в интервью Sputnik Абхазия рассказала политолог, секретарь Общественной палаты республики Нателла Акаба.

"Это совершенно очевидно, и понимают все, что с уходом Бориса Ельцина и приходом к власти Владимир Путина ситуация резко изменилась. Конечно, Путин не мог сразу отменить блокаду, но мы все чувствовали, что постепенно она сходит на нет, а потом уже официально объявили об отмене. Конечно, это самым радикальным образом поменяло наше отношение к России, хотя и раньше мы всегда считали Россию своим другом. К сожалению, из-за раскола российско-политической элиты были очень серьезные проблемы, но благодарю тому, что Путин сформулировал другую политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, все изменилось в лучшую сторону", — сказала Акаба в интервью Sputnik Абхазия.

С декабря 1994 года постановлением правительства России была введена экономическая блокада Абхазии. Российско-абхазская граница была закрыта еще 21 сентября 1993 года.

Лишь со сменой власти в Кремле стала меняться политика Российской Федерации, до этого пытавшейся помочь Грузии найти мирное решение в ее попытках восстановить "территориальную целостность". 9 сентября 1999 года постановлением правительства РФ было признано утратившим силу постановление 1994 года "О мерах по временному ограничению пересечения государственной границы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой и Республикой Грузией". Блокада с Абхазии фактически была снята, ее жители вне зависимости от возраста и пола получили возможность свободного въезда и выезда в Российскую Федерацию.

Начиная с 2002 года гражданам Абхазии в упрощенном порядке начали выдавать российское гражданство, что открыло им возможности для жизни, работы и учебы в России, для выезда в другие страны мира.