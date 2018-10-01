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Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия о концерте к юбилею Победы: отразил единство народов, как во время войны

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В этом году прошли самые масштабные праздничные мероприятия в стране, посвященные 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годов, сказала в эфире радио Sputnik министр культуры и историко-культурного наследия республики Эльвира Арсалия.

"Прошли самые масштабные мероприятия во всех уголках Абхазии. Все отмечают День победы. Завершающим стало мероприятие на стадионе "Динамо" в Сухуме, режиссер которого Тимур Квеквескири. На мой взгляд, сама театрально-хореографическая композиция, с большим художественным вкусом. Она с помощью метафоры отразила войну, периоды военных действий. В большое массовое действо вливались коллективы, которые приехали к нам, как в дни войны нас поддерживали наши братья. Это коллективы с Северного Кавказа, из Южной Осетии, из России и даже коллектив из Иордании. То, что мы пережили в период войны — единство духа, когда людям нужно было сплотиться, быть вместе и верить в лучшее, на мой взгляд, хорошее отражение получило в театрально-хореографической композиции. И финал, на мой взгляд, был просто потрясающий. Это подарок от звезды мировой величины Хиблы Герзмава — потрясающая песня "Моя Абхазия" на музыку Макса Фадеева. Я думаю, что это не просто песня. Думаю, что это гимн будущей жизни, очень созидательное и светлое начало другого периода всей нашей жизни. Это была жизнеутверждающая нота в конце", — сказала Эльвира Арсалия. 

30 сентября в Сухуме в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии прошел праздничный концерт.


Теги:
день победы, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Эльвира Арсалия, Абхазия


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