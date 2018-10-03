Каратаев: ошибочно считать, что взрослые не болеют коклюшем

В Москве проходят клинические испытания против коклюша. Доклинические испытания эта вакцина прошла в Абхазии в Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.

О том, чем вызвана необходимость в разработке новой вакцины от коклюша, рассказал ученый.

"До сих пор зачастую и у врачей бытует мнение, что коклюш – это детская инфекция. Это не так. Эта инфекция больше всего проявляется на детях, как наиболее опасная. По разным данным, в развивающихся странах до миллиона детей в год погибает от коклюша. А самое важное то, что коклюш – это исключительно инфекция людей, и никто не знает, где она хранится, где возбудитель персистирует. Сейчас все больше данных появляется о том, что в межэпидемический период бактерия переживает у взрослых людей. Это самое важное. То есть меняется стратегия применения вакцины. Ее нужно применять не столько на детях, сколько на взрослых", — рассказал Каратаев.

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