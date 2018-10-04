Кириллов: США намерены наращивать военный биологический потенциал рядом с Россией

"На сегодняшний день функционирует и постоянно модернизируется более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. Их возможности позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний. Выбор мест для лабораторий также не случаен. Многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территорий, являясь постоянным источником биологической угрозы для нашего государства. Характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядком обращения с патогенными микроорганизмами. Анализ материалов представленных Игорем Гиоргадзе вызывает озабоченность у министерства обороны. Свидетельство о том, что США, с высокой долей вероятности, осуществляет свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжает наращивать свой военный биологический потенциал", — заявил Кириллов на брифинге.