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Игорь Кириллов
© Sputnik / Алексей Куденко

Кириллов: США намерены наращивать военный биологический потенциал рядом с Россией

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США реконструируют подконтрольные Пентагону лаборатории на Украине, в Азербайджане и Узбекистане, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"На сегодняшний день функционирует и постоянно модернизируется более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. Их возможности позволяют проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний. Выбор мест для лабораторий также не случаен. Многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территорий,  являясь постоянным источником биологической угрозы для нашего государства. Характерно, что биологические исследования проводятся в США с многочисленными нарушениями требований безопасности и порядком обращения с патогенными микроорганизмами. Анализ материалов представленных Игорем Гиоргадзе вызывает озабоченность у министерства обороны. Свидетельство о том, что США, с высокой долей вероятности, осуществляет свою деятельность в  обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжает наращивать свой военный биологический потенциал", — заявил Кириллов на брифинге.

Теги:
оружие массового уничтожения, лаборатории, США, Россия


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