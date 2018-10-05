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Кама Басария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Басария о современных учениках: стали свободнее, но ранимее

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Учитель должен уметь видеть проблемы детей, помогать им, но в то же время, он должен уметь соблюдать дистанцию, сказал в свой профессиональный праздник эфире радио Sputnik потомственный педагог, учитель географии Кама Басария.

Кама Басария преподает географию в Сухумской Горской средней школе №10 33 года. Педагогами также были ее бабушка и мама. 

"Учитель – это не только багаж знаний, это еще, конечно, умение преподнести детям, это педагогические приемы, навыки, это умение видеть проблемы у детей, встать рядом, помочь, но в  то же время всегда соблюдать дистанцию. Дети, конечно, изменились, они стали более свободными в своем поведении, но в то же время, мне кажется, они стали более ранимыми", — сказала Кама Басария. 

5 октября отмечается Всемирный день учителя. 



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