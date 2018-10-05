Мамацева о форуме "Место действия": узнали, как не сливать бюджет театра в ведро

О том, как проходил форум театральных менеджеров в Санкт-Петербурге и что интересного узнали его участники, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала администратор РУСДРАМа Лика Мамацева.

"К сожалению, у нас пока в Абхазии не такая конкуренция, как между театрами в Москве. Мы узнали, как smm-маркетинг в социальных сетях влияет на продвижение театра, бренды и его формирования. Из чего он должен состоять? Директор ТЮЗа по полочкам разложил свою стратегию, начиная от того, что они предлагают трехлетним детям, что четырехлетним, и во что это все выливается. Мы работали с PR-менеджерами театра "Мастерская", рассказали, как не сливать бюджет театра на маркетинг в ведро. Они нам показывали, что им помогло, а что нет. Если мы проходили бы все эти пути сами, мы затратили бы большие деньги на это", — сказала Мамацева в беседе на радио Sputnik Абхазия.

С 28 сентября по 2 октября 2018 года в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза театральных деятелей РФ прошел II Форум театральных менеджеров "Место действия".

ФТМ – это пространство для общения и обмена опытом, место встречи и знакомства продюсеров со всей страны, возможность возникновения новых профессиональных союзов, реального партнерства в рамках конкретных проектов, инновационных идей внутри театральной сферы. ФТМ отличается тем, что на нем нет места теории и абстракции, только конкретные примеры, цифры, действия, только самые интересные практики от начинающих и опытных театральных менеджеров.