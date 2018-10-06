Хакимходжаев о ночных походах в уборную: симптом серьезной болезни

"При нарушении мочеиспускания мужчины обычно подозревают у себя простатит или аденому простаты. Одним из частых проявлений заболеваний простаты является ноктурия — патология, при которой человек просыпается более раза за ночь, чтобы опорожнить мочевой пузырь. То есть сразу ясно, что главный симптом болезни — частые ночные мочеиспускания. Довольно простая, на первый взгляд, проблема имеет серьезные последствия. Опасность ноктурии в том, что она не дает человеку возможности полноценно отдохнуть в ночное время и, как следствие, влечет за собой различные расстройства. Не выспавшись, человек чувствует себя разбитым и плохо концентрирует внимание, что сказывается на его работоспособности. Несложно представить, как чувствует себя тот, кто не высыпается на протяжении нескольких месяцев и даже лет", — отметил уролог.

Он добавил, что, по данным исследований, именно ноктурия является главной причиной нарушения сна у людей старше 40 лет.

"Болезнь чаще встречается у мужчин, например, к 70 годам ею страдают около 70 процентов мужчин и 50 процентов женщин. При этом у мужчин патология связана в основном с заболеваниями простаты. Она влияет и на течение других заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы. Самое распространенное из них — артериальная гипертензия. Когда человек спит, артериальное давление понижается на 5-10 единиц, а у больных ноктурией сердце продолжает работать, как днем. По статистике, смертность среди мужчин с гипертонией, страдающих ноктурией более четырех лет, очень высокая — около 30 процентов. У женщин показатели ниже — порядка 10 процентов. Очень важно диагностировать урологические заболевания на ранней стадии и своевременно лечить их", — сказал Хакимходжаев в эфире радио Кыргызстан.