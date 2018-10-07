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Тимур Дзыба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дзыба рассказал о последствиях запрещенных методов охоты на перепела

Радио
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Начальник контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии Тимур Дзыба в эфире на радио Sputnik рассказал о том, что количество нарушений при охоте на перепела в Абхазии только увеличивается.

"Использование запрещенных орудий лова, таких как электронные манки, световые устройства, в ночное время запрещены. Это, помимо всего, фактор беспокойства. В ночное время животные и птицы должны отдыхать. И перед Богом грех трогать их в таком положении, и по правилам охоты, и по Апсуара — отрицательно. В настоящее время те охотники, на которых мы опирались, к большому сожалению, они сами тоже стали использовать такой способ охоты, включая запись голоса птиц. Они сажают их ночью, а утром выходят с собаками и охотятся с использованием огнестрельного оружия. Это негативно влияет на поведение птиц, нарушает биологический ритм жизни. Брачный период у птиц в определенное время, нарушаются биологические часы птиц.

Мы проводим в ночное время рейды, где предполагаем, что такие факты имеют место. Недавно в Гагрском районе задержали людей и конфисковали у них манки, носители, на которых записаны голоса птиц. Затем по акту уничтожаем то, что было конфисковано, выписываем штрафы. К сожалению, количества данного вида нарушений не уменьшается, а увеличивается", — отметил Дзыба.

Теги:
охота


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