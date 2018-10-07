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Лилиана Гроппа
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Врач рассказала, к чему приводит привычка "похрустеть" пальцами

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О каких болезнях свидетельствует хруст в суставах, рассказала доктор медицины Лилиана Гроппа.

Хруст в суставах требует обследования у специалиста, даже если вы очень любите "похрустеть" пальцами, объяснила председатель Союза ревматологов Молдовы Лилиана Гроппа в эфире Sputnik Молдова.

"Привычка хрустеть пальцами есть у большинства людей, и зачастую вызывает раздражение у окружающих. Наверняка, многим любителям "похрустеть" пальцами не раз говорили, что со временем это приведет к артриту", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, это не приводит к каким-то заболеваниям суставов, но указывает, что человеку не хватает синовиальной жидкости в теле.

Теги:
врачи


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