Врач рассказала, к чему приводит привычка "похрустеть" пальцами

Хруст в суставах требует обследования у специалиста, даже если вы очень любите "похрустеть" пальцами, объяснила председатель Союза ревматологов Молдовы Лилиана Гроппа в эфире Sputnik Молдова.

"Привычка хрустеть пальцами есть у большинства людей, и зачастую вызывает раздражение у окружающих. Наверняка, многим любителям "похрустеть" пальцами не раз говорили, что со временем это приведет к артриту", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, это не приводит к каким-то заболеваниям суставов, но указывает, что человеку не хватает синовиальной жидкости в теле.