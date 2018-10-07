Адлейба о бое за титул чемпионата UFC: Макрегор не применил свои фишки

Мастер спорта Абхазии по боксу, кандидат в мастера спорта России Игорь Адлейба в интервью радио Sputnik Абхазия, комментируя бой Нурмагомедова и Макгрегора, отметил, что его ожидания увидеть красивый бой, не оправдались.

"Я вообще в шоке, я не думал, что все так произойдет. Я конечно рад, что выиграл Хабиб, но я больше за красивый, зрелищный бой. Там никакого зрелища не было, один боец доминировал над другим, с большим, колоссальным, преимуществом. Конор Макгрегор не сделал ничего, не применил ни одну фишку из своего арсенала, он не использовал ничего, или просто, Хабиб не дал ему это сделать. Многих чемпионов Конор согнал с трона, многих нокаутировал, но с Хабибом не сделал ничего абсолютно. Я уверен, что у Хабиба сейчас даже ни одного пятнышка нет на лице", — сказал Адлеиба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона Ultimate Fighting Championship — UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе. Бой, прошедший в воскресенье в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229, завершился победой россиянина удушающим приемом в четвертом раунде.

Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.