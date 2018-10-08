Смолин: план Запада разделить Сирию на анклавы сорван

В военном плане Сирия освобождается законным правительством, и естественно, что такой крупный анклав, как Идлиб – это ключевой момент в возрождении сирийской государственности, отметил в эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

Президент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" западных государств по поводу ситуации в Идлибе.

По мнению главы государства, исход борьбы за провинцию, северо-западная часть которой не находится под контролем официального Дамаска, имеет судьбоносный характер для Запада. Асад отметил, что победа правительственных сил в борьбе за Идлиб разрушит планы западных стран по Сирии.

Президент также обозначил сирийскую позицию по соглашению России и Турции об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что договоренность, позволившая избежать кровопролития, носит временный характер.

"В военном плане Сирия освобождается законным правительством, и естественно, что такой крупный анклав, как Идлиб – это ключевой момент в возрождении сирийской государственности. Для сирийского президента призывать народ и свою армию к тому, чтобы сделать это последнее усилие, которое будет тяжелым, для того чтобы объединить страну заново, естественно. У Запада изначально была задача расформировать сирийскую государственность, свергнуть Асада, разделить Сирию как единое государство на несколько анклавов, которые бы контролировали разные стороны. Пока это сорвано, о чем можно говорить достаточно уверенно. Но в военном плане операция в Идлибе будет очень тяжелой. Говорить, что она решится в ближайшие дни или недели, очень опрометчиво. Сложно говорить, как будет развиваться ситуация, потому что Запад не заинтересован, чтобы Асад вернул контроль над всеми территориями внутри Сирии. В этом также не заинтересованы ни Израиль, ни Турция, ни другие страны Персидского залива, которые тоже видят свой интерес в том, чтобы сирийская государственность прекратила свое существование", — сказал Смолин в эфире радио Sputnik.

В середине сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Как отметили иранские власти, это соглашение позволило избежать конфликта в провинции.

В Идлибе находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда других группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Западные государства в свою очередь выступают против военной операции в Идлибе. При этом игнорируются заявления России и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов.



