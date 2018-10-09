Гуниа о мошенничестве с жилпрограммами в Абхазии: обойти алгоритм будет сложно

В Абхазии разработаны две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" — утверждена указом президента от 21 сентября 2018 года и таким образом вступила в свои юридические права. Вторая программа — "Жилище 2021" одобрена Кабинетом Министров и в соответствии с требованиями представлена на утверждение президенту страны.

"По моему мнению и по мнению людей, которые принимали активное участие в деятельности рабочей группы, в написании конкретного документа, нужно отталкиваться от презумпции невиновности, а не обратно. То есть мы должны предполагать, что у нас основная категория граждан порядочно и ответственно отнесутся к этому вопросу. Что касается ситуации с возможной подделкой документов, либо возникновения другого рода конфликта интересов, то для этого у нас написан достаточно подробный алгоритм действий, обойти который будет сложно с учетом того, что эта деятельность консолидированной группы людей, которые в то же время представляют разные органы власти и разные интересы. Более того, чтобы проверить действительность той или иной справки и достоверность в целом любой информации, которая предоставляется, есть возможность ее подтвердить, то есть запросить эти сведения, и они могут быть представлены. И если сведения, которые запрашиваются у компетентного органа, не соответствует информации, предоставленной человеком, то истина может быть установлена легко", — рассказал Андрей Гуниа.

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