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Медвенский Николай
© Sputnik Зафас Гамгия

Медвенский о Битве за Кавказ: победа немцев стала бы катастрофой для всех

Радио
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О значении Битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский.

"Битва за Кавказ имела без преувеличения огромное значение. Это было одно из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в целом. В летнюю кампанию 1942 года изначально главный удар немцев был нацелен далеко не на Сталинград, а на Кавказ. Несколько позднее произошла определенная переориентировка в направлении главного удара. И если бы немцам удалось эту битву выиграть, для СССР, да и для всей антигитлеровской коалиции последствия могли бы быть катастрофическими — это прорыв немцев в Закавказье, то есть выход к побережью Черного моря, в частности через перевалы Абхазии – Санчаркое, Марухское, Клухорское направления, занятие таких городов, как Гагра, Гудаута, Сухум, Очамчыра, а далее удар в "мягкое подбрюшье" СССР – выход на Грузию. Мы все помним, что именно в это время не случайно, наверное, 26 турецких дивизий сосредоточились у границ СССР, видимо, ждали, как будут разворачиваться события. В случае если бы немцам удалось достигнуть поставленных целей, последовал бы удар уже со стороны Турции, Турция должна была вступить в войну. Но, к счастью для СССР, да и для Турции этого не произошло", — отметил историк.  

75 лет назад 9 октября 1943 года завершилась Битва за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны.




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