Тарба: лайнер "Князь Владимир" увеличит турпоток в Абхазию

6 октября на борту лайнера "Князь Владимир" в Сочи прошла встреча делегации из Республики Абхазия с представителями администрации города Сочи, АО "Морпорт Сочи" и компании "Черноморские круизы", сообщает сайт Министерства экономики страны.

По словам заместителя министра экономики Абхазии Батала Тарба, возглавившего делегацию, на встрече обсуждалась возможность включения в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир" заход в Сухумский морской порт.

"Лайнер "Князь Владимир" на сегодняшний день — единственный круизный лайнер на Черном море. Он достаточно крупный по размеру, предполагает до 500 пассажиров и около 250 человек экипажа. Сезон у него с апреля по октябрь, курсирует он по маршруту Сочи — Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Хотим в этот маршрут включить и Сухум. Это достаточно комфортабельный лайнер, на его борту предусмотрено все для отдыха и развлечений, включая бассейн, бар, ресторан, зоны отдыха, зоны для детей. Получается, как плавучая гостиница, которая может предоставить достаточно комфортный отдых для всех желающих. По заверению наших коллег, очень большой популярностью пользуется экскурсионное направление в нашу страну, но в связи с тем, что в порт Сухума корабль не приходит, приходится из порта Сочи туристам стартовать на автобусе, проходить госграницу. Если будет рабтать Сухумская бухта, то этот процесс упростится. Думаю, что корабль здесь будет находиться сутки-двое, за это время все основные туристические направления будут востребованы", — рассказал Батал Тарба.

Он отметил, что развитие морской и портовой инфраструктуры – это одно из важнейших направлений транспортно-логистического комплекса нашей страны, это соответствует стратегии социально-экономического развития до 2025 года.

"Выгода от этого очевидна. Это и дополнительный турпоток, а также это может быть интересно и для жителей Абхазии, которые захотят отправиться в круизное путешествие, посетить черноморские города", — сказал Тарба.

Планируется, что уже в течение ближайшего месяца в Сухуме пройдет встреча всех заинтересованных в этом вопросе сторон, на которой подведут промежуточные итоги по выполненным мероприятиям.



