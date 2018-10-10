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Философ-антрополог, кандидат философских наук, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
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Лепехин о IX Абхазо-российском деловом форуме: это будет открытый, честный диалог

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (3)
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Каким будет предстоящий IX Абхазо-российский деловой форум и какие темы на нем будут обсуждаться, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин.

"Поскольку в этом году исполняется 10 лет со дня подписания между Россией и Абхазией договора "О дружбе сотрудничестве и взаимной помощи", то понятно, что так или иначе будут подводится итоги 10-летнего сотрудничества. За эти 10 лет Россия сделала невероятно много для развития абхазской экономики, особенно для развития социальной сферы республики. Как показывает опыт взаимодействия двух государств, Абхазия, к сожалению, пока остается территорией слабо восприимчивой к зарубежным инвестициям, включая инвестиции из России. Помимо подведения итогов, конечно, будет идти разговор о перспективах и реальных проблемах, соответственно намерения российской стороны заключаются в том, чтобы состоялся честный открытый диалог между двумя делегациями", —  сказал Лепехин в интервью радио Sputnik Абхазия.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.

Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (3)


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