Лепехин о IX Абхазо-российском деловом форуме: это будет открытый, честный диалог

"Поскольку в этом году исполняется 10 лет со дня подписания между Россией и Абхазией договора "О дружбе сотрудничестве и взаимной помощи", то понятно, что так или иначе будут подводится итоги 10-летнего сотрудничества. За эти 10 лет Россия сделала невероятно много для развития абхазской экономики, особенно для развития социальной сферы республики. Как показывает опыт взаимодействия двух государств, Абхазия, к сожалению, пока остается территорией слабо восприимчивой к зарубежным инвестициям, включая инвестиции из России. Помимо подведения итогов, конечно, будет идти разговор о перспективах и реальных проблемах, соответственно намерения российской стороны заключаются в том, чтобы состоялся честный открытый диалог между двумя делегациями", — сказал Лепехин в интервью радио Sputnik Абхазия.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.