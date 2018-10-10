Кортава: стационар психиатрической больницы Абхазии переполнен

"В обращении к психиатрам нет ничего постыдного, потому что, не дай бог, в дальнейшем при ухудшении психического состояния люди могут стать опасными для себя и для окружающих. Тогда уже все хватаются за голову, людей привозят к нам на поздних стадиях заболеваний, и уже тогда проводится лечение. Процент излечивающихся пациентов небольшой, потому что есть поздняя обращаемость, также нужно учитывать возраст, пожилых людей очень трудно выводить из состояния психического заболевания. Если это молодой возраст, и обращаются в лечебницу в кратчайшие сроки, тогда есть шанс, что их можно вывести из этот состояния. Чем раньше обратятся, и будет назначено лечение, тем лучше. На сегодняшний день у нас лечится немало пациентов. Беспокоит то, что отделения переполнены", — рассказал Кортава.

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается ежегодно 10 октября при поддержке Всемирной организации здравоохранения, с целью информирования общества о проблемах психического здоровья.



