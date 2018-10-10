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Алексей Зубец
CC0 / wikipedia

Зубец о "нобелевке" по экономике: связать инновации с климатом – свежее решение

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Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью радио Sputnik прокомментировал решение Королевской шведской академии наук присудить премию по экономике, учрежденную в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, Вильяму Нордхаусу и Полу Ромеру.

"Нобелевская премия по экономике — это показатель того, что сейчас наиболее актуально, какие у нас тренды в экономической науке. Нобелевские премии показывают направление развития экономики в целом. Если говорить о премии этого года, то она инновационная, достаточно интересное событие, потому что в этот раз получили Нобелевскую премию двое ученых, которые специализируется — один на климате, а второй на инновациях. То, что дали премию человеку, который занимается  климатом и внутренними причинами экономического роста, говорит нам о том, что сегодня в условиях нового климата, в условиях экономки накопления знаний мы как раз увидим направления развития экономической мысли и способ прогнозирования экономического развития на будущее. Так что с моей точки зрения вот эти лауреаты, это интересно, и это свежее решения нобелевского комитета", — сказал Зубец.

Премия по экономике, учрежденная в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, присуждена Вильяму Нордхаусу и Полу Ромеру, объявила Королевская шведская академия наук.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день смерти основателя Нобелевских премий — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручают в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов). Присуждение премии по литературе перенесли на следующий год из-за кризиса в Шведской академии.



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