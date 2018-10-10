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Олег Барциц
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Барциц о "Золотой осени-2018": интерес к абхазскому стенду высок с первых минут

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О том, как открылась агропромышленная выставка "Золотая осень" в Москве и вызвал ли интерес абхазский стенд у посетителей, в интервью Sputnik Абхазия рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Интерес к абхазской продукции традиционно высок. За первые полчаса успели посетить абхазский стенд  член Совета Федерации Константин Косачев, министр инноваций и цифрового развития Сербии, представители администрации Тверской области. И до сих пор продолжается достаточно интенсивный осмотр абхазского стенда, павильона. Мы готовы рассказать, показать всем интересующимся, что из себя представляет агропромышленная отрасль Абхазии", — сказал Барциц в интервью Sputnik Абхазия. 

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября и будет проходить до 13 октября. Экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом смогут посетить не менее 300 тысяч человек. Абхазские бизнесмены участвуют в "Золотой осени" в седьмой раз.

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