Стариков: британцы сами применяли "Новичок"

Скорость, с которой в Великобритании определили вещество, которым якобы была отравлена чета Скрипалей, говорит о том, что это вещество не является новостью для британских военных, отметил в интервью Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

Заявления о том, что Россия якобы имеет мотивы и возможности для применения вещества "Новичок" в британском Солсбери, голословны. Нет сомнений в том, что работы с "Новичками" велись и ведутся в Великобритании, заявил замминистра промышленности и торговли России, глава российской делегации Георгий Каламанов, выступая в среду в ходе 89-й сессии Исполсовета ОЗХО в Гааге.

"Скорость, с которой в Великобритании определили вещество, которым якобы была отравлена чета Скрипалей, говорит о том, что это вещество не является новостью для британских военных, они его прекрасно знают, а это значит, что они с ним работали. Тем более в Солсбери с начала XX века находится секретная химическая лаборатория. А в большой политике случайностей и совпадений не бывает. Именно в этом городе происходит отравление якобы российским средством, которое немедленно идентифицируется, от него находятся антидоты и пострадавшие благополучно выздоравливают. Мне кажется, слишком много совпадений на один квадратный сантиметр. Следует вывод, что если там что-то и применялось, то это применяли сами британцы, они знали, что делали и, вполне возможно, продолжают работать с этим химическим веществом", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, называемым на Западе "Новичок", причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.