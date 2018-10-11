13:28 11 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.77
  • EUR77.08
Поиск
Батал Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о IX Абхазо-российском деловом форуме: акцент на экспертную мысль

Радио
Получить короткую ссылку
7 0 0

О том, что будет собой представлять IX Абхазо-российский деловой форум в интервью Sputnik Абхазия рассказал замминистра экономики республики Батал Тарба.

"В этом году мы постарались сделать акцент именно на экспертной составляющей форума для того, чтобы наполнить его как можно больше качественным содержанием с точки зрения экспертной мысли. Команда министерства экономики проводит уже третий форум. И если во втором форуме мы хорошо поработали именно над организационной частью, то сейчас мы больше сосредоточены на качественном наполнении повестки форума. Надеемся, что предложения и идеи, которые будут на форуме, в будущем воплотятся в каких-то конкретных проектах", — рассказал Батал Тарба.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 12 октября. 

 

Теги:
VI российско-абхазский деловой форум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Андрей Аршавин
    Автор не известен

    Российский футболист Андрей Аршавин опроверг сообщения СМИ о том, что он пишет книгу о казахстанском футбольном клубе "Кайрат".

  • Министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова. Архивное фото
    Цена скандала

    Министр труда и соцразвития Кыргызстана потеряла свой пост после сообщений о необоснованных загранкомандировках.

  • Военный поисковик определяет возраст узника концлагеря
    Эхо войны

    Огромную братскую могилу расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны длиной около километра нашли вблизи Гомеля.

  • Муниципальное предприятия Rīgas satiksme
    Живая вода

    Дело о "нановоде" в Риге дошло до суда: разницы между обычной водой и спецсредством для мытья троллейбусов за два года не заметили.

  • Даля Грибаускайте на встрече с графом и графиней Уэссекскими Эдвардом и Софи, 10 октября 2018 года
    Я буду жаловаться королю!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась британскому принцу Эдварду на "угрозы, исходящие с Востока".

  • Фестиваль Свидание с Россией стартовал в Молдове
    "Свидание с Россией"

    В Государственном русском драматическом театре имени Чехова в Кишиневе открылись Дни российского кино - смотрите на видео Sputnik, как это было.

  • Военная техника Индии, архивное фото
    Индийский форпост

    Индия выразила заинтересованность в развитии военной базы в Айни в Таджикистане – она даст стратегическое преимущество над Исламабадом.

  • Иностранные рабочие во время проверки документов
    Теперь официально

    Власти Узбекистана признали, что более 2,6 миллиона человек, или 18% экономически активного населения страны, находятся в трудовой миграции за рубежом.

  • Вид на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге
    "Таллиннские встречи"

    Делегация эстонской столицы во главе с мэром Таави Аасом открыла цикл мероприятий "Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Захват с воды и воздуха
Захват с воды и воздуха: российские морпехи удивили "противника" неожиданным приемом
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia