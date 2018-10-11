Тарба о IX Абхазо-российском деловом форуме: акцент на экспертную мысль

"В этом году мы постарались сделать акцент именно на экспертной составляющей форума для того, чтобы наполнить его как можно больше качественным содержанием с точки зрения экспертной мысли. Команда министерства экономики проводит уже третий форум. И если во втором форуме мы хорошо поработали именно над организационной частью, то сейчас мы больше сосредоточены на качественном наполнении повестки форума. Надеемся, что предложения и идеи, которые будут на форуме, в будущем воплотятся в каких-то конкретных проектах", — рассказал Батал Тарба.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме в пятницу 12 октября.