Мирзаян о краже в Сирии двух баллонов с хлором: ситуация может стать непредсказуемой

Минобороны России показало на видео, как террористы вывозят бочки с хлором в сирийскую провинцию Алеппо. О том, как там оказались представители "Белых касок", в эфире радио Sputnik объяснил политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

""Белые каски" – везде, где нужно создать информационный фон. Мы прекрасно понимаем, что это информационное подразделение террористов, которое обслуживает не какую-то отдельную террористическую группу, а в целом всю концепцию нестабильности в Сирии, интересы западных спецслужб, тех, кто их потом из бардака вытаскивает. Они обладают определенной неприкосновенностью для боевиков. Другое дело, что сейчас ситуация начинает меняться, поскольку резко сокращается кормовая база боевиков, в Идлибе на всех места не хватает. К тому же последние несколько лет идет системное ослабление позиций Запада в Сирии. Это ведет к тому, что неприкосновенность "Белых касок" начинает исчезать. В том, что касается вывезенных бочек с хлором, сложно давать прогнозы. В сирийских историях слишком много переменных, слишком много игроков, которые влияют на процесс, слишком много их интересов. Поэтому ситуация может развиваться непредсказуемо", – сказал Геворг Мирзаян.

Террористы ИГ (организация запрещена в России) напали в сирийском населенном пункте Латамне на боевиков "Ан-Нусры" (запрещена в РФ), убиты двое сотрудников "Белых касок" и захвачены два баллона с хлором.