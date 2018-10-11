Эйсмонт об аварии "Союза МС-10": главное - космонавты не пострадали

"Это беспрецедентно, чтобы двигатели отказали у второй ступени. Такого не бывало со времен испытания "семерки" – это прототип "Союза", баллистическая ракета. Трудно вообще в это поверить, но это случилось. Слава богу, что системы, которые обеспечивают безопасное возращение на Землю, сработали, ведь самое ценное в таком случае – это сохранение жизни космонавтов, и это удалось. Причины ЧП, по-видимому, установят, поскольку все части аппарата-носителя вернулись на Землю, можно исследовать, телеметрия имеется. Так что выяснить, в чем там было дело, я думаю, удастся и удастся довольно быстро. Это приведет, наверное, к неким осложнениям в плане эксплуатации "Союзов", но что делать. Сейчас, конечно, в отрасли будет довольно "горячо", – сказал Эйсмонт.

Во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем МКС произошла "авария носителя", объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

Видео аварии, произошедшей во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС>>

На борту "Союза МС-10" находились члены миссии МКС-57/58 – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.