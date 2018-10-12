Лепехин об Абхазо-российском форуме: эффективный способ взаимодействия власти и бизнеса

"Подобный формат общения, он себя очень хорошо зарекомендовал не только в Абхазии, а по всем странам СНГ, где идет взаимодействие России с другими независимыми странами. На очень высоком уровне собрать не только чиновников, не только руководство двух стран, но и прежде всего бизнес. Как правило, подобный формат называется форумами межрегионального сотрудничества, и самое главное, что если они проходят не стихийно, как бы собрались, пообсуждали, а фактически это постоянная работа, когда, например, после форума идет выполнение его решений, то есть тех соглашений, которые были подписаны. В преддверии следующего форума, который состоится через год, то есть идет подготовка проектов новых соглашений, соответственно осматривается выполнение решения предыдущего года. На мой взгляд, это самая эффективная форма взаимодействия власти и бизнеса", — сказал Лепехин в интервью радио Sputnik Абхазия.

IX Абхазо-российский деловой форум пройдет в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации, на нем бизнесмены двух стран подписывают взаимовыгодные соглашения.