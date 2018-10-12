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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба: для гостей страны театр создает впечатление, опережающее реальность

Радио
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Какое значение имеет включение культурной составляющей в программу IX Абхазо-российского делового форума для экономической привлекательности Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Организаторы IX Абхазо-российского делового форума не оставили без внимания досуг гостей. Их пригласили в РУСДРАМ на спектакль "Широколобый" по мотивам произведения Фазиля Искандера.

"Мне кажется, это очень правильное решение организаторов форума, потому что, хотя этот форум и деловой, но экономические возможности, инвестиционная привлекательность страны зависят от общего восприятия этого общества, этого государства, его культуры. Когда приезжающие сюда люди, потенциальные инвесторы, бизнесмены видят, какой в стране прекрасный театр, спектакли, которые создают впечатление о стране, опережающее ту реальность, которая есть. Когда они видят такие спектакли, у них складывается более благоприятное впечатление об Абхазии, они больше будут задумываться о возможности сотрудничества с нами. Поэтому я считаю, что это правильная акция, мы с удовольствием к ней присоединились и покажем для гостей форума один из лучших наших спектаклей", — отметил Хинтба.  

Девятый Абхазо-российский деловой форум, проходящий сегодня в Сухуме, направлен на развитие торгово-экономических и культурных связей между Россией и Абхазией. На следующий день после закрытия экономического форума все желающие смогут принять участие в "Сухумском забеге", посвященном 25-летию Победы. 




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