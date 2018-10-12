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Владимир Дауров
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Дауров о "Золотой осени 2018": главное, что посетители интересуются абхазской продукцией

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О том, какое место на агропромышленной выставке "Золотая осень 2018" занимает абхазская продукция, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября и будет проходить до 13 октября.

Как посетители выставки воспринимают продукцию абхазских сельхозпроизводителей, рассказал Владимир Дауров. 

"Воспринимается продукция на высоком уровне. Участники и гости выставки с огромным интересом посещают абхазский стенд, абхазский павильон. Все посетители уходят с самыми положительными эмоциями. В этом году в выставке абхазский мед принимает участие под единым брендом. Представлен мед, который произведен на заводе, построенном в Абхазии", — рассказал Дауров. 

Экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом смогут посетить не менее 300 тысяч человек. Абхазские бизнесмены участвуют в "Золотой осени" в седьмой раз.


Теги:
выставка, Золотая осень (выставка), Абхазия


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