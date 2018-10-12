Дауров о "Золотой осени 2018": главное, что посетители интересуются абхазской продукцией

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября и будет проходить до 13 октября.
Как посетители выставки воспринимают продукцию абхазских сельхозпроизводителей, рассказал Владимир Дауров.
"Воспринимается продукция на высоком уровне. Участники и гости выставки с огромным интересом посещают абхазский стенд, абхазский павильон. Все посетители уходят с самыми положительными эмоциями. В этом году в выставке абхазский мед принимает участие под единым брендом. Представлен мед, который произведен на заводе, построенном в Абхазии", — рассказал Дауров.
Экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом смогут посетить не менее 300 тысяч человек. Абхазские бизнесмены участвуют в "Золотой осени" в седьмой раз.