Дауров о "Золотой осени 2018": главное, что посетители интересуются абхазской продукцией

О том, какое место на агропромышленной выставке "Золотая осень 2018" занимает абхазская продукция, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" открылась в Москве 10 октября и будет проходить до 13 октября.

Как посетители выставки воспринимают продукцию абхазских сельхозпроизводителей, рассказал Владимир Дауров.

"Воспринимается продукция на высоком уровне. Участники и гости выставки с огромным интересом посещают абхазский стенд, абхазский павильон. Все посетители уходят с самыми положительными эмоциями. В этом году в выставке абхазский мед принимает участие под единым брендом. Представлен мед, который произведен на заводе, построенном в Абхазии", — рассказал Дауров.

Экспозиции "Золотой осени" в павильонах и под открытым небом смогут посетить не менее 300 тысяч человек. Абхазские бизнесмены участвуют в "Золотой осени" в седьмой раз.



