14:05 12 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Армен Гаспарян
© Sputnik /

Гаспарян: постыдное дело Вышинского закроют со сменой власти на Украине

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (98)
610

Акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, пройдет в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

"В пятницу, 12 октября, исполняется 150 дней с момента, как руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был взят в Киеве под стражу по абсурдному обвинению в госизмене, а на самом деле – за честное выполнение журналистского долга. Все это время мы не прекращали помогать Кириллу и продолжаем добиваться его освобождения", — говорится в сообщении организаторов.

Уточняется, что участники акции соберутся в 11.00 во дворе здания МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре перед входом в Международный мультимедийный пресс-центр. Добровольцы будут держать составные части портрета Вышинского с хэштэгами #цеЕвропа и #TruthnotTreason.

"Возмущают грубейшие фальсификации в уголовном деле и планомерное издевательство над человеком, потому что Кирилла Вышинского даже не доставили в суд, когда рассматривался вопрос о законности его ареста. Не думаю, что в скором времени стоит ожидать выхода Кирилла Вышинского на свободу. Не думаю, что Порошенко захочет во все это вмешиваться. Единственное, на что можно рассчитывать, что на Украине поменяется власть и тогда абсолютно постыдное дело Кирилла Вышинского  будет закрыто, и Кирилл выйдет на свободу. То есть все строится исключительно на уничтожении любого инакомыслия. А это означает, что над Вышинским продолжатся планомерные методичные издевательства", — сказал политолог, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. 

Вышинский несколько месяцев находится под арестом. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".


Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (98)
Теги:
арест, госизмена, Вышинский, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мясо
    Запрет на мясо

    Казахстан запретил ввозить мясную продукцию из Кыргызстана из-за неблагополучной ситуации по особо опасным болезням животных.

  • Архивное фото главы МИД КР Эрлана Абдылдаева
    Я ухожу!

    Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев подал в отставку по собственному желанию – президент Соооронбай Жээнбеков принял ее.

  • Рулетка в казино, архивное фото
    Карта бита

    Бывший сотрудник белорусского банка оформлял фиктивные онлайн-кредиты на клиентов и проигрывал деньги в казино.

  • Урна для голосования
    Согласия нет

    Экс-президент Латвии Гунтис Улманис прокомментировал итоги выборов в Сейм и заявил, что будущее невозможно строить, если с повестки не уйдет национальный вопрос.

  • Здание сейма Литвы
    "Вредные" советы

    Сейм законодательно запретил российским политтехнологам консультировать литовских политиков.

  • Заседание Парламента
    Быть или не быть?

    Депутаты парламента Молдовы сегодня проголосуют по вопросу о внесении в Конституцию республики положений о европейской интеграции.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Старт ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10
Неудачный старт корабля "Союз"
Ураган Майкл обрушился на юго-восточные штаты США
Сильный ветер, наводнение и разрушения: ураган "Майкл" обрушился на США
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia