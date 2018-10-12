Кошин: совместный путь России и Абхазии всегда будет интересным и созидательным

"Россия останется гарантом суверенитета Абхазии и продолжит оказывать финансовую помощь, заверил Кошин. В то же время для перехода республики к устойчивому социально-экономическому развитию, построения устойчивой экономической системы, Абхазия должна провести эффективные реформы законодательства, улучшить правоприменительную практику, создать благоприятный инвестиционный климат, искоренить преступность. Отдельного внимания заслуживает решение вопросов создания инфраструктуры и энергетической безопасности. Убежден, что наш совместный путь всегда будет не только интересным, но полезным для людей и созидательным", — сказал Кошин, выступая на открытии Абхазо-российского делового форума.

IX Абхазо-российский деловой форум проходит в Абхазии 12 октября. Российскую делегацию возглавил замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Сухум прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.