18:24 12 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Политолог Ростислав Ищенко
© Sputnik / Владимир Трефилов

Ищенко о деле Вышинского: на Украине журналисты требует сажать своих коллег

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik Абхазия сказал, что если бы журналисты всего мира объединились бы в деле Вышинского, то тогда бы были подвижки.

"Если бы журналисты всего мира каждый раз на каждой пресс-конференции спрашивали бы у своих политиков, как там судьба Кирилла  Вышинского, задавали бы этот вопрос Трампу, Меркель, чтобы они каждый день звонили Порошенко и спрашивали бы: "Петя, до каких пор меня будут мучить?", тогда бы, наверное, были подвижки в деле Вышинского. Ну вы же понимаете такое объединение просто невозможно. Там на Украине полно журналистов, которые требует и дальше сажать и убивать своих собственных коллег. А в мире так тем более. Порошенко перед выборами нагнетает истерию во взаимоотношениях и на тех направлениях, и, кроме того, он давит на все независимые СМИ, поэтому в данной ситуации постараются его удержать столько, сколько может быть необходимо его освобождение. Хоть мы и понимаем, что завтра оно не случится, но все равно надо бороться",  — сказал Ищенко в интервью Sputnik Абхазия. 

Акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, прошло в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

50 оттенков осени в разных уголках мира
Акция солидарности с Кириллом Вышинским
Акция поддержки Вышинского прошла в Москве
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia