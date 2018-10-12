Ищенко о деле Вышинского: на Украине журналисты требует сажать своих коллег

Политолог Ростислав Ищенко в интервью Sputnik Абхазия сказал, что если бы журналисты всего мира объединились бы в деле Вышинского, то тогда бы были подвижки.

"Если бы журналисты всего мира каждый раз на каждой пресс-конференции спрашивали бы у своих политиков, как там судьба Кирилла Вышинского, задавали бы этот вопрос Трампу, Меркель, чтобы они каждый день звонили Порошенко и спрашивали бы: "Петя, до каких пор меня будут мучить?", тогда бы, наверное, были подвижки в деле Вышинского. Ну вы же понимаете такое объединение просто невозможно. Там на Украине полно журналистов, которые требует и дальше сажать и убивать своих собственных коллег. А в мире так тем более. Порошенко перед выборами нагнетает истерию во взаимоотношениях и на тех направлениях, и, кроме того, он давит на все независимые СМИ, поэтому в данной ситуации постараются его удержать столько, сколько может быть необходимо его освобождение. Хоть мы и понимаем, что завтра оно не случится, но все равно надо бороться", — сказал Ищенко в интервью Sputnik Абхазия.

Акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который уже 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, прошло в пятницу во дворе здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.