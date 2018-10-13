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Андрей Сергеев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сергеев об экономике Абхазии: никто не сказал, что после войны сразу все заколосится

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Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев в эфире радио Sputnik Абхазия размышлял, почему развитие экономики Абхазии происходит не динамично.

Андрей Сергеев принял участие в IX Абхазо-российский деловом форуме, который прошел в Сухуме в пятницу 12 октября.

"Ну почему не развивается абхазская экономика? Развивается! И мы выходим на улицы и видим, как она развивается. Многое сделано, еще больше предстоит сделать. На самом деле никто не говорил, что будет легко. И никто не говорил, что через 25 лет после разрушительной и опустошительной войны все заколосится. Это тяжелый путь, связанный с комплексом различных вопросов и проблем. Но то, что происходит говорит о том, что, да, не все быстро, но решается. И такие диалоги, как сегодня, позволяют еще на шаг, на два, на несколько продвинуть решение многих вопросов. Это ж от нас зависит, от того, как быстро побежим", — отметил эксперт. 

IX Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждались вопросы экономического взаимодействия двух стран, прошел в Сухуме в пятницу 12 октября.


Теги:
инвестиционные форумы, Сухум, Абхазия


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