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Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: при привлечении инвестиций нужно исходить из национальных интересов

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О том, как сделать Абхазию привлекательной для инвесторов, на какие принципы при этом должны опираться власти республики, на полях IX Абхазо-российского делового форума рассказал министр экономики страны Адгур Ардзинба.

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в республике 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации.

"В ходе выступления участников форума и в моем докладе основным акцентом, красной линией проходила уверенность всех в том, что нам необходимо менять правила игры в части привлечения инвестиций. Очень важно понимать, что инвестиции идут туда, где понятный горизонт планирования, понятное законодательство. Если мы в Абхазии в своем развитии не имеем возможности опираться на природную ренту, то есть у нас нет развитых природодобывающих направлений, необходимо создавать определенные условия, смотря на этот регион, более привлекательные и более комфортные, нежели есть в соседних странах. Тогда бизнес, а вместе с ним технологии и капиталы, придут к нам. Это очень просто. Но за этой простой формулировкой стоит пласт проблем, которые надо решать. Это наша внутренняя задача. Есть опыт ряда стран бывшего СССР, мы видели, что такое дикий капитализм, когда за погоней за быстрой наживой принимались непродуманные решения, которые следующему руководству страны приходилось долго решать. Поэтому здесь в первую очередь нужно исходить из национальных интересов Абхазии и на основе этого делать такие шаги", — отметил Ардзинба. 

 

Теги:
инвестиционные форумы, Адгур Ардзинба, Сухум, Абхазия


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