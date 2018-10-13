Гулия: Абхазо-российский форум не панацея от проблем, это диалог

"Форум сам по себе не может быть панацеей от накопившегося пула проблем. Форум в первую очередь диалог, там стороны могут обозначить друг перед другом те направления, которые хотели бы отрабатывать лучше и сообщить друг другу о имеющихся недоработках с тем чтобы потом уже совместно их отрабатывать. Говорить о том, что форум является прикладным, что после его завершения на следующий день будет эффект, это не совсем так, и акцентировать на этом свое внимание не стоит. Главное – это тот самый диалог, самое главное — обратная связь. У нас с коллегами из РФ тесные контакты, они продолжаются ежедневно, но когда мы имеем возможность так же послушать и третью сторону, людей, которых непосредственно на полях этим занимаются, людей, которые могут поделиться своим опытом, то вся эта работа становится эффективнее. Именно в таком аспекте я предлагаю рассматривать форум", — сказал Гулия.

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в Абхазии 12 октября. Делегацию из России возглавлял замминистра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин. В Сухум так же прибыли руководители министерств экономики ДНР и ЛНР, члены Совета Федерации России, представителей бизнеса из Армении и Сингапура.