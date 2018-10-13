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Кирилл Литвинчук
© Sputnik / Томас Тхайцук

Литвинчук о строительстве электростанций в Абхазии: нет розетки - нет производства

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (19)
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Если мы говорим о развитии республики, о развитии бизнеса, если мы говорим о том, что хотим пригласить частный бизнес из других стран, то необходима электроэнергетика, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия представитель "Astitute paradise Limited" Кирилл Литвинчук.

Во время выступления на пленарном заседании IX Абхазо-российского делового форума в пятницу 12 октября Константин Литвинчук рассказал, как на развитие инвестиционного климата Абхазии может повлиять строительство малых электростанций. 

"Если мы говорим о развитии республики, не консервации в том состоянии, в котором сейчас находится, в привычном, приятном и любимом, а если мы говорим о развитии бизнеса, если мы говорим о том, что хотим пригласить частный бизнес из других стран, то нам необходима электроэнергетика. Без этого никуда. Это базис. Нет розетки – нет производства, нет гостиницы. То есть ничего не построишь. Соответственно электроэнергетику развивать необходимо, других вариантов нет. Для того чтобы она была окупаемой и привлекательной для инвестора, должен быть более высокий тариф. Но этот высокий тариф включается не для населения Абхазии, потому что государство должно быть социально ответственным. Самые глобальные истории – потребление бизнеса. Бизнес приходит, открывает производство, получает высокую добавленную стоимость и с этого надо взять тариф гидроэнергетики, который априори ниже, чем для других источников генерации. Он реально дешевле, чем практически все остальные. Почему бы и нет? Плюс бизнес платит налоги в казну и плюс рабочие места. То есть это хороший мультипликатор экономического роста", — рассказал Литвинчук. 

На полях форума Литвинчук рассказал о том, что можно построить 20-мегаватную электростанцию практически в любом месте, где есть предгорные реки около метра глубиной, это не нарушает экологию и микроклимат местности, в которой строится. Строится такой объект достаточно быстро и быстро окупается при грамотном регулировании государством.


Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (19)
Теги:
инвестиционные форумы, Абхазия, Россия


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