15:49 13 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.98
  • EUR76.50
Поиск
Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц: Абхазия триумфально выступила на "Золотой осени 2018"

Радио
Получить короткую ссылку
3110

О том, какие абхазские компании в этом году удостоились высших наград крупнейшей агропромышленной выставки "Золотая осень", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал торгпред республики в России Олег Барциц.

"Абхазия в этом году создала самый масштабный, самый амбициозный павильон за семь лет участия в выставке. Этому способствовало и рекордное количество абхазских производителей – 22 компании, которые активно представили свою продукцию на награды. Выступление Абхазии можно без преувеличения назвать триумфальным. Абхазия завоевала гран-при выставки, а также 21 медаль, из которых 11 золотых", — рассказал Олег Барциц. 

Подробности слушайте в подкасте. 

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" завершилась сегодня в Москве. Абхазские бизнесмены участвовали в "Золотой осени" в седьмой раз.

Теги:
Золотая осень (выставка), Олег Барциц, Абхазия, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото капельницы
    Жертва красоты

    Суд Алматы рассматривает дело о гибели гражданки Украины, которая умерла после проведения операции по липосакции.

  • Посол Кыргызстана в Малайзии Кылычбек Султанов
    Цепная реакция

    Вслед за министром иностранных дел Кыргызстана в отставку ушел посол республики в Южной Корее.

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

50 оттенков осени в разных уголках мира
Футболисты Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря
Видео из зала суда над Мамаевым и Кокориным
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев
Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Соцсети

Sputnikabkhazia