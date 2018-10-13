Барциц: Абхазия триумфально выступила на "Золотой осени 2018"

О том, какие абхазские компании в этом году удостоились высших наград крупнейшей агропромышленной выставки "Золотая осень", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал торгпред республики в России Олег Барциц.

"Абхазия в этом году создала самый масштабный, самый амбициозный павильон за семь лет участия в выставке. Этому способствовало и рекордное количество абхазских производителей – 22 компании, которые активно представили свою продукцию на награды. Выступление Абхазии можно без преувеличения назвать триумфальным. Абхазия завоевала гран-при выставки, а также 21 медаль, из которых 11 золотых", — рассказал Олег Барциц.

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Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" завершилась сегодня в Москве. Абхазские бизнесмены участвовали в "Золотой осени" в седьмой раз.