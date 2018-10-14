Габуния о лайнере "Князь Владимир": импульс для развития морских линий Абхазии

Включение в маршрут круизного лайнера "Князь Владимир", его заход в Сухумский морской порт - это повод заявить о себе, сказать, что мы открыты, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

"Для развития морской инфраструктуры это будет дополнительный импульс, это будет информационный повод, который будет говорить, что абхазские порты работают, они открыты. Для нас уже есть эффект, потому что мы провели ту работу, которую нам необходимо было провести независимо от того, будет ли это судно заходить к нам в порт или нет. Мы надеемся, что это даст дополнительный толчок для того, чтобы наладились линии морские уже и по другим направлениям. Реализовав это проект, мы будем лучше готовы к тому, чтобы идти дальше. Мы включились в этот проект и думаем, что у нас все получится", — сказал Габуния в интервью радио Sputnik Абхазия.

6 октября на борту лайнера "Князь Владимир" в Сочи прошла встреча делегации из Республики Абхазия с представителями администрации города Сочи, АО "Морпорт Сочи" и компании "Черноморские круизы", сообщает сайт Министерства экономики страны.