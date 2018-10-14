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Владимир Лепехин на IX Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме

Лепехин об итогах делового форума в Абхазии: на всех круглых столах поставлены запятые

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (22)
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Генеральный директор института ЕврАзЭс Владимир Лепехин в беседе на радио Sputnik Абхазия дал оценку работе IX Абхазо-российского делового форума.

"На круглом столе по вопросу банковского сектора, я думаю, полное понимание между коллегами было. Российская сторона выступала в данном случае как носитель некоторых технологий, которые уже реализуются, а абхазская сторона, выступала как субъект, который заинтересован в решении конкретных проблем, поэтому был очень плодотворный разговор. Мы перебрали время, все не расходились, пришлось силовым образом это все прекращать. Что касается работы других круглых столов. Я зашел еще на один, это заседание Российско-Абхазского совета, где обсуждали конкретные проблемы. Я зашел, когда обсуждалась энергетика, опять были споры, споры – доброжелательные. В целом все позитивно прошло, даже не было необходимости снова собирать пленарку для того чтобы подвести итоги. На всех круглых столах были поставлены запятые, я видел, как участники столов переместились в кафе, и продолжили обсуждение", — сказал Лепехин в эфире радио Sputnik Абхазия.  

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в Абхазии 12 октября. Он стал традиционной площадкой взаимодействия в экономике Абхазии и Российской Федерации.

Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (22)


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