Хагуш о системе оценки владения абхазским: без сертификата на госслужбу не попасть

"Без нашей комиссии и без соответствующего сертификата никого на работу принимать не будут. Мы сейчас работаем над самим сертификатом, его не только у нас будут выдавать, но и в университете. Сертификат станет первым шагом для работы в госорганах. Первый уровень знаний не достаточен для того, чтобы стать чиновником. Второй уровень владения языком обязателен для работы в госучреждениях. В определении знаний нам поможет компьютер, тесты. Можно сказать, что только компьютер будут определять уровень знания языка, человеческий фактор исключен", — сказал Хагуш в интервью Sputnik Абхазия.

