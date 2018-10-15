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Батал Хагуш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хагуш о системе оценки владения абхазским: без сертификата на госслужбу не попасть

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20110

Как будут определять уровень знания абхазского языка сотрудников госорганов и как будут обучать на специальных курсах, в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель Госкомитета по языковой политике Абхазии Батал Хагуш.

"Без нашей комиссии и без соответствующего сертификата никого на работу принимать не будут. Мы сейчас работаем над самим сертификатом, его не только у нас будут выдавать, но и в университете. Сертификат станет первым шагом для работы в госорганах. Первый уровень знаний не достаточен для того, чтобы стать чиновником. Второй уровень владения языком обязателен для работы в госучреждениях. В определении знаний нам поможет компьютер, тесты. Можно сказать, что только компьютер будут определять уровень знания языка, человеческий фактор исключен", — сказал Хагуш в интервью Sputnik Абхазия.



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