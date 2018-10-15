Рожин об учениях НАТО у российских границ: тестируют оборонные возможности России

НАТО планирует провести около 20 "экспериментов" в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ Trident Juncture ("Единый трезубец"), которые пройдут с 25 октября по 7 ноября, сообщили в альянсе.

"Учения, как правило, связывают с тестирование российских оборонных возможностей, они занимаются съемкой российских военных объектов, передвижения военных сил в приграничных районах, тестируют российские радары, составляют активность российской авиации – есть ил нет реакция. Все данные, которые они получают в ходе таких учений, стекают в соответствующей аналитический центр, там обрабатываются, и по ним уже выносятся какие-то рекомендации, связанные либо с недостатками в оборонном строительстве, либо с модернизацией средств, которые в дальнейшем могут быть использованы против России. Это обычная оборонная работа, но она ясно акцентирована против России", — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Маневры НАТО пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них примут участие около 50 тысяч военных из 30 стран, среди которых не только члены НАТО, но и партнеры.



