Ардзинба: IX Абхазо-российский деловой форум стал самым откровенным

По мнению министра, форум прошел в откровенно деловой атмосфере.

"Поэтому в этом году форум можно назвать более откровенным, потому что мы открыто сумели пообщаться по тем вопросам, которые так или иначе озвучиваются на разных площадках и не для кого не секрет, что эти вопросы вызывают некоторые противоречия и споры. Мы сумели о них открыто сказать, за что я благодарен нашим российским коллегам и экспертам, которые высказали свою точку зрения, мы тоже высказали свое видение. Это нормальный процесс, который позволяет увидеть и услышать друг друга", — отметил Адгур Ардзинба.

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в Сухуме 12 октября.



