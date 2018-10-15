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Адгур Ардзинба на IX абхазо-российском деловом форуме в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: IX Абхазо-российский деловой форум стал самым откровенным

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Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (23)
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Итоги IX Абхазо-российского делового форума на радио Sputnik Абхазия подвел министр экономики республики Адгур Ардзинба.

По мнению министра, форум прошел в откровенно деловой атмосфере.

"Поэтому в этом году форум можно назвать более откровенным, потому что мы открыто сумели пообщаться по тем вопросам, которые так или иначе озвучиваются на разных площадках и не для кого не секрет, что эти вопросы вызывают некоторые противоречия и споры. Мы сумели о них открыто сказать, за что я благодарен нашим российским коллегам и экспертам, которые высказали свою точку зрения, мы тоже высказали свое видение. Это нормальный процесс, который позволяет увидеть и услышать друг друга", — отметил Адгур Ардзинба. 

IX Абхазо-российский деловой форум прошел в Сухуме 12 октября.


Темы:
IX Абхазо-российский деловой форум (23)


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